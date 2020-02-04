Петербуржцы заметили в Парке 300-летия ледяные «цветы»

Петербуржцы заметили в Парке 300-летия ледяные &#171;цветы&#187;
"На заливе выросли ледяные цветы", - подписала фото автор. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

Утром 4 февраля жителей Северной столицы ждал непривычно морозная погода. «Творчеством» холода — «яйца», «блинчики» и «цветы», — петербуржцы активно делятся в Сети.

Жительница Приморского района сфотографировала необычное явление. Из-за мороза и ветра лед превратился в замысловатые, колючие «цветы». Кадрами ледяных «растениями» девушка поделилась в сообществе «Соседи СПЧ | Приморский район» в социальной сети «Вконтакте».

«На заливе выросли ледяные цветы», — подписала снимки автор публикации. Кристаллики изо льда, образовавшиеся на берегу залива, действительно напоминают цветы, например, астры или одуванчики. Позже еще несколько жителей города на Неве поделились аналогичными кадрами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что совсем недавно, когда еще не успели ударить морозы, интернет-пользователи делились в соцсетях фотографиями распускающихся цветов.

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Петербуржцы заметили в Парке 300-летия ледяные «цветы»
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