Петербуржцы заметили на севере города распустившуюся землянику

Петербуржцы заметили на севере города распустившуюся землянику
"Земляника и не думает мерзнуть", - удивляется интернет-пользователь. Фото: vk.com/grib_spb

Погода этой зимой продолжает удивлять жителей Северной столицы. Горожане не раз замечали цветы, выглянувшие из-под земли.

Не стал исключением и февраль. В Выборгском районе Санкт-Петербурга местный житель заснял набухшие почки черной смородины, сережки осины, распустившиеся листики земляники и брусники. Впечатляющими снимками пользователь Сети поделился в сообществе «Грибы и грибники СПб» в соцсети «Вконтакте» в воскресенье, 2 февраля.

Участник группы заметил, что, несмотря на выпавший снег, растения отлично себя чувствуют. «А еще у меня рождение новой сосны! Вот так удивление. В Феврале нашел сосенку! Наверно занес ее с грунтом из леса», — поделился автор публикации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о погоде на февраль. Несмотря на теплую зиму, последний месяц обойдется без температурных рекордов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аномальное потепление погода санкт-петербург смородина февраль
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперты предрекают рублю непрерывное падение
Милла Йовович стала мамой в третий раз
4 тысячи человек в России проверяют на коронавирус
Подрядчик ответил на жалобы рабочих «Лахта Центра»
Несмотря на снижение ставок объемы ипотеки падают
«Зенит» набрал 13 футболисток в женскую команду
«Изобразили букву «Т»»: Ford протаранил BMW, нарушающего ПДД
Петербуржцы заметили на севере города распустившуюся землянику