Петербуржцы заметили на севере города распустившуюся землянику

Погода этой зимой продолжает удивлять жителей Северной столицы. Горожане не раз замечали цветы, выглянувшие из-под земли.

Не стал исключением и февраль. В Выборгском районе Санкт-Петербурга местный житель заснял набухшие почки черной смородины, сережки осины, распустившиеся листики земляники и брусники. Впечатляющими снимками пользователь Сети поделился в сообществе «Грибы и грибники СПб» в соцсети «Вконтакте» в воскресенье, 2 февраля.

Участник группы заметил, что, несмотря на выпавший снег, растения отлично себя чувствуют. «А еще у меня рождение новой сосны! Вот так удивление. В Феврале нашел сосенку! Наверно занес ее с грунтом из леса», — поделился автор публикации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о погоде на февраль. Несмотря на теплую зиму, последний месяц обойдется без температурных рекордов.