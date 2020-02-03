Погода в феврале в Петербурге будет стандартной

Ближайшие две недели в течение суток температура будет колебаться от -4 до -10 градусов. Фото: Baltphoto

Ближайшие две недели в течение суток температура будет колебаться от -4 до -10 градусов. Фото: Baltphoto

Аномально теплая зима в Северной столице, вероятно, все же завершится традиционной февральской погодой. Будет тепло, однако показатели не выйдут за рамки нормы.

Отметим, что тепло в январе 2020 года побило все рекорды предыдущих метеонаблюдений, превысив стандартную среднемесячную температуру (-7,8 градусов) на 9,3 градуса и составило +1,5 градуса по Цельсию. Февраль вряд ли удивит петербуржцев новыми температурными рекордами, отмечают в Гидрометцентре.

Предположительно, в среднем месяц будет на 3-5 градусов теплее обычного, однако без аномальных показателей. В первой половине февраля температура будет колебаться от -4 до -10 градусов в течение суток. На протяжении всего месяца вряд ли частым гостем Петербурга станет солнце: облака циклонов скроют его от горожан. Также планируется, что в феврале выпадет 140% от привычной нормы осадков.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что с понедельника на Северную столицу надвигаются холода.