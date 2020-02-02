В Петербург в понедельник придет метель и мокрый снег

Горожанам стоит потеплее одеться, чтобы не заболеть. На город надвигаются холода.

Уже завтра, 3 февраля, в Санкт-Петербурге ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, а также дождь, говорится в сообщении регионального МЧС. Горожан предупреждают о слякоти и гололеде, которые затруднят передвижение по тротуарам и дорогам. Также синоптики уверяют, что по городу будет гулять ветер, он разгонится до 17 метров в секунду. Температура воздуха успеет прогреться до плюс двух градусов, но ближе к ночи похолодает до минус трех.

Петербуржцев просят быть внимательнее, обходить стороной хлипкие конструкции и осторожнее вести себя на улице. К слову, текущий январь стал одним из самых теплых за последние годы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в МЧС рассказали о погоде в Петербурге на выходных. Скорость ветра будет изменяться от 7 до 12 метров в секунду ночью, а днем достигнет 5-10 м/с. Температура воздуха же будет колебаться от -1 до +1 градуса, а днем повысится до +2 и +4.