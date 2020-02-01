МЧС рассказали о погоде в Петербурге на выходных

Жителей Санкт-Петербурга в воскресенье, 2 февраля, ожидает облачная погода с мокрым снегом. Мокрый снег будет переходить в дождь и идти в ночь на воскресенье, а также днем. Об этом сообщают ГУ МЧС по городу.

Скорость ветра будет изменяться от 7 до 12 метров в секунду ночью, а днем достигнет 5-10 м/с. Температура воздуха же будет колебаться от -1 до +1 градуса, а днем повысится до +2 и +4.

Водителям стоит быть осторожнее на дорогах из-за гололедицы и утреннего и дневного тумана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург побил температурный рекорд 45-летней давности. Ровно в 15:00 15 января температура воздуха за окном составила +5,6 градусов, что на одну десятую выше показателей 1975 года.