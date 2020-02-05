На Светлановском затор из-за столкновения четырех машин

Десятки автомобилистов стоят в пробке и советуют другим горожанам объезжать участок дороги.

Об этом стало известно сегодня вечером, 5 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что на Светлановском проспекте недалеко от проспекта Тореза столкнулись четыре машины – что этому поспособствовало, остается загадкой.

Теперь петербуржцам предстоит отстоять в пробке несколько часов. Какое-то время машины вообще не могли проехать и просто стояли. До сих пор сервисы окрашивают «красным» участок дороги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на дамбе после массового ДТП с грузовиками образовалась пробка. Теперь автомобили ездят со скоростью 2 километра в час.