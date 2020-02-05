В результате ДТП госпитализировали двух человек

Оба водителя находятся в состоянии средней тяжести.

Все случилось сегодня вечером, 5 февраля. Обо всем сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Авария произошла на дамбе – там столкнулись три грузовых автомобиля. В результате образовалась пробка, а на место прибыла карета скорой помощи. Два водителя получили травмы средней тяжести, их госпитализировали – врачи борются за их жизни.

До сих пор непонятно, что стало причиной инцидента. Сотрудники правоохранительных органов выясняют это. Тем временем, затворы дамбы закрыли из-за угрозы наводнения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Светлановском затор из-за столкновения четырех машин. Десятки автомобилистов стоят в пробке и советуют другим горожанам объезжать участок дороги.