В результате ДТП госпитализировали двух человек

В результате ДТП госпитализировали двух человек
В ДТП пострадали два человека. Фото: Pixabay

Оба водителя находятся в состоянии средней тяжести.

Все случилось сегодня вечером, 5 февраля. Обо всем сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Авария произошла на дамбе – там столкнулись три грузовых автомобиля. В результате образовалась пробка, а на место прибыла карета скорой помощи. Два водителя получили травмы средней тяжести, их госпитализировали – врачи борются за их жизни.

До сих пор непонятно, что стало причиной инцидента. Сотрудники правоохранительных органов выясняют это. Тем временем, затворы дамбы закрыли из-за угрозы наводнения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Светлановском затор из-за столкновения четырех машин. Десятки автомобилистов стоят в пробке и советуют другим горожанам объезжать участок дороги.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
госпитализация дтп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СПбГУ и СПбГЭУ попросили китайских студентов остаться на каникулах
В Стамбуле самолет при посадке разрушился на три части. Пострадали 120 человек
В результате ДТП госпитализировали двух человек
Стало известно о сбежавшей из больницы женщины с подозрением на коронавирус
На Светлановском затор из-за столкновения четырех машин
В Гатчине пенсионерку подозревают в убийстве
На дамбе после массового ДТП с грузовиками образовалась пробка
Петербургу грозит наводнение. Дамбу решили закрыть