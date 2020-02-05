СКК обязали выплатить долг за концерт Дженнифер Лопес

СКК обязали выплатить долг за концерт Дженнифер Лопес
Суд оставил решение в силе. Фото: pixabay.com

Администрации площадки не удалось обжаловать взыскание в 2,4 миллиона рублей.

Об этом стало известно 5 февраля. Обо всем сообщается в объединении пресс-служб петербургских судов. Администрация СКК попыталась обжаловать в суде взыскание с комплекса в 2,4 миллиона рублей, но ничего не вышло. Придется выплатить долг, который образовался после концерта Дженифер Лопес еще в августе 2019 года. Дело в том, что СКК «не исполнил или ненадлежаще исполнил обязательства по договорам возмездного оказания услуг», то есть не перечислил все заработанную артисткой сумму.

Напоминаем, что недавно здание СКК обрушилось во время демонтажа крыши. В результате погиб один человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Союз архитекторов просит отстроить СКК в прежнем виде. Эксперты считают, что это «беспрецедентный акт вандализма».

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Дженнифер Лопес скк
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