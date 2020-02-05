Союз архитекторов просит отстроить СКК в прежнем виде

Успеют ли возвести к 2023 году новую арену на месте обрушившегося СКК - неизвестно. Фото: Gazeta.SPb

Успеют ли возвести к 2023 году новую арену на месте обрушившегося СКК - неизвестно. Фото: Gazeta.SPb

Эксперты считают, что это «беспрецедентный акт вандализма».

Об этом стало известно сегодня, 5 февраля. Обращение опубликовали на сайте профессионального объединения. Архитекторы отреагировали на снос СКК «Петербургский» – случившееся они назвали «акт вандализма». Они просят восстановить исторический облик здания и не игнорировать его значимость как памятника архитектуры и культуры. Эксперты подчеркивают, что люди, взявшиеся за разрушение объекта, не совсем понимают, что делать. Архитекторы сомневаются в их компетентности.

Напоминаем, что депутаты обратились к губернатору Петербурга Александра Беглов и попросили его разорвать соглашение с «СКА-Арена» из-за обрушения СКК во время работ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд оштрафовал задержанную у СКК активистку. Суд назначил штраф в размере 500 рублей.