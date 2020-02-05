У Московских ворот после ДТП с трамваем виновник хотел сбежать

У Московских ворот после ДТП с трамваем виновник хотел сбежать
Пока про пострадавших ничего не сообщается. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Водителя легковушки удалось вовремя задержать.

Об этом стало известно вечером 5 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось недалеко от Московских ворот – там столкнулись «Фольксваген» и трамвай. По предварительным данным, легковушка влетела в общественный транспорт, но как так вышло до сих пор непонятно. В результате водитель легковушки пытался скрыться с места происшествия, но его вовремя остановил сотрудник МЧС, который находился на другой стороне дороги.

Не уточняется, есть ли пострадавшие. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в результате ДТП на дамбе госпитализировали двух человек. Оба водителя находятся в состоянии средней тяжести.

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