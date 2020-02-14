Милонов раскритиковал ток-шоу Собчак

Депутат считает, что ничего нового телеведущая не придумала. Он остался не доволен программой.

Об этом стало известно 13 февраля. Своим мнением поделился депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Вечерней Москвой». Он признался, что посмотрел новое ток-шоу Ксении Собчак под названием «Док-ток». Милонов был неприятно удивлен, так как ожидал увидеть что-то необычное, а в итоге этот проект оказался таким же, как «Давай поженимся!», «Модный приговор» или реалити-шоу «Дом-2». При этом депутат отметил, что у создателей шоу есть время исправиться.

«Есть какие-то шероховатости, но я вполне допускаю, что Ксения выйдет на неплохой уровень подачи. Она давно не вела такие передачи»,

— порассуждал Милонов.

Он также не понимает, кто такие программы смотрит и хочет, чтобы «Док-Ток» стала интеллектуальнее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Виталий Милонов попросит правительство разобраться с Samsung.