Виталий Милонов попросит правительство разобраться с Samsung

Виталий Милонов попросит правительство разобраться с Samsung
Милонов недоволен работой Samsung в России. Фото: Виталий Милонов, VK

Депутат Государственной думы намерен написать обращение на имя министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Милонов считает недопустимым массовую блокировку устройств Samsung на территории РФ. По его мнению, компания решила попросту ограбить людей, которые купили технику на законных основаниях у официальных представителей компании. Он отметил, что у его знакомых уже возникли проблемы с использованием устройств Samsung. Об этом gazeta.spb.ru рассказали в Пресс-службе Милонова.

Депутат надеется, что правительством будут приняты необходимые меры, ведь недопустимо, чтобы жители нашей страны испытывали трудности из-за промахов в работе управленцев корейской компании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Samsung блокирует телевизоры россиян. По словам представителей компании, устройства не получили сертификаты соответствия техническому регламенту ЕАЭС, и использовать их нельзя.

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Samsung блокировка милонов
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