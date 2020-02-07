Виталий Милонов попросит правительство разобраться с Samsung

Депутат Государственной думы намерен написать обращение на имя министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Милонов считает недопустимым массовую блокировку устройств Samsung на территории РФ. По его мнению, компания решила попросту ограбить людей, которые купили технику на законных основаниях у официальных представителей компании. Он отметил, что у его знакомых уже возникли проблемы с использованием устройств Samsung. Об этом gazeta.spb.ru рассказали в Пресс-службе Милонова.

Депутат надеется, что правительством будут приняты необходимые меры, ведь недопустимо, чтобы жители нашей страны испытывали трудности из-за промахов в работе управленцев корейской компании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Samsung блокирует телевизоры россиян. По словам представителей компании, устройства не получили сертификаты соответствия техническому регламенту ЕАЭС, и использовать их нельзя.