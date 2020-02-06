Samsung блокирует телевизоры россиян

В компании объяснили, почему так происходит.

Об этом стало известно сегодня, 6 февраля. Обо всем сообщается на сайте компании. В материале сказано, что часть функций на некоторых телевизорах Samsung заблокированы. Дело в том, что они не получили сертификаты соответствия техническому регламенту ЕАЭС, то есть их приобрели в другом государстве. Такие телевизоры использовать в России нельзя. Чтобы понять, есть ли у техники сертификат, нужно проверить наличие латинских букв RU в полном наименовании модели.

Напоминаем, что часть телевизоров также заблокировали в Молдавии. Пользователи не поняли, что происходят и паниковали. После на проблему пожаловались россияне. Что теперь делать с такой техникой – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на российский рынок скоро придут умные телевизоры из Вьетнама. Планируется, что в ближайшее время российским покупателям представится возможность выбрать из пяти моделей телевизоров Vsmart с диагональю от 43 до 55 дюймов.