На российский рынок скоро придут умные телевизоры из Вьетнама

На российский рынок скоро придут умные телевизоры из Вьетнама
Вьетнамские телевизоры составят достойную конкуренцию представленным на отечественном рынке моделям. Фото: pixabay.com

Вьетнамский производитель Vsmart презентовал новую разработку для российского рынка. Уже вскоре в России появится линейка «умных» телевизоров.

Планируется, что в ближайшее время российским покупателям представится возможность выбрать из пяти моделей телевизоров Vsmart с диагональю от 43 до 55 дюймов. Телевизоры на операционной системе Android TV будут поддерживать разрешение 4K. Новинка также оснащена встроенными колонками с аудиосистемой Dolby Digital Plus.

Кроме того, вьетнамские телевизоры будут поддерживать Chromecast и AirPlay. Однако дата начала продаж на отечественном рынке, как и ценовой диапазон моделей, пока остаются в тайне.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2019 году россияне стали тратить намного больше денег на смартфоны. Наиболее популярны среди покупателей модели Samsung.

вьетнам россия телевизоры техника технологии умные телевизоры
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лолита удивила поклонников резким похудением
В Петербурге экс-прокурора будут судить за опасную свалку в Обухово
Ольга Бузова удивила всех своим решением в финале шоу «План Б»
На российский рынок скоро придут умные телевизоры из Вьетнама
Мировые сборы «Холодного сердца» превысили 1 млрд долларов
Конкурс на содержание дорог Петербурга прошел без конкуренции
Посуточный найм хотят отменить
Продюсер ТНТ раскритиковала «цензуру» на телевидении, а затем ...