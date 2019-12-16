На российский рынок скоро придут умные телевизоры из Вьетнама

Вьетнамский производитель Vsmart презентовал новую разработку для российского рынка. Уже вскоре в России появится линейка «умных» телевизоров.

Планируется, что в ближайшее время российским покупателям представится возможность выбрать из пяти моделей телевизоров Vsmart с диагональю от 43 до 55 дюймов. Телевизоры на операционной системе Android TV будут поддерживать разрешение 4K. Новинка также оснащена встроенными колонками с аудиосистемой Dolby Digital Plus.

Кроме того, вьетнамские телевизоры будут поддерживать Chromecast и AirPlay. Однако дата начала продаж на отечественном рынке, как и ценовой диапазон моделей, пока остаются в тайне.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2019 году россияне стали тратить намного больше денег на смартфоны. Наиболее популярны среди покупателей модели Samsung.