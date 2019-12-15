Россияне в этом году тратят больше денег на покупку смартфонов

Вырос спрос на более дорогие телефоны.
Средняя цена на смартфоны в 2019 году увеличилась на 5%. Она составляет 16-17 тысяч рублей. Об этом рассказали РИА Новости ссылаясь на опрос ритейлеров электроники.
В «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что спрос на флагманские смартфоны рос быстрее по сравнению с техникой других ценовых диапазонов.
В 2019 году вырос спрос на телефоны, стоимость которых начинается от 50 тысяч рублей на четверть.
Лидирующую позицию среди производителей телефонов занимает компания Samsung. Также Huawei, Honor, Xaomi и Apple.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о режиме ЧС в Новом Орлеане. О соответствующем решении сообщила мэр города. Причиной таких мер стала кибератака.