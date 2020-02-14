В Петербурге 42-летней закладчице наркотиков грозит до 20 лет колонии

Фрунзенский районный суд Петербурга рассмотрит дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Обвинение предъявлено 42-летней местной жительнице.

Как полагает следствие, женщина незаконно хранила при себе 30 свертков с наркотической смесью, а также 15 свертков с другим наркотиком. Вещества были изъяты при задержании обвиняемой, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Согласно материалам дела, женщина раскладывала наркотики на территории Фрунзенского района через тайники-закладки. Об их местоположении она сообщала покупателям через интернет.

«За указанное преступление судом может быть назначено наказание до 20 лет лишения свободы», — отметили в прокуратуре.

Материалы дела направлены во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение утверждено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Петербурга осудили за организацию наркопритона в своем жилье. Его приговорили к 6 годам и 1 месяцу в исправительной колонии общего режима.