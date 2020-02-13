Житель Петербурга отправился в колонию за организацию наркопритона

Житель Петербурга отправился в колонию за организацию наркопритона
Обвиняемый предоставлял наркозависимым свое жилище для употребления запрещенных веществ. Фото: Baltphoto

Житель Петербурга осуждён за систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств.

Суд приговорил его к шести годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Суд установил, что обвиняемый предоставлял наркозависимым свое жилище для употребления запрещенных веществ.

Отмечается, что мужчина судим за совершение двух преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, находился на испытательном сроке по приговору суда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге завершилось расследование уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков и организации притона. Обвиняемой по делу проходит 28-летняя местная жительница.

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