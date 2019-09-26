Молодую петербурженку судят за наркопритон в квартире в Колпино

Суд в Петербурге рассмотрит дело о сбыте наркотиков. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд в Петербурге рассмотрит дело о сбыте наркотиков. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге завершилось расследование уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков и организации притона. Обвиняемой по делу проходит 28-летняя местная жительница.

Материалы дела и обвинительное заключение направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, женщина приобрела в неизвестном месте наркотическую смесь. Днем 13 февраля и в ночь на 14-е она незаконно продала часть наркотиков. С покупателем женщина встретилась на лестничной площадке в одном из домов по Тверской улице в Колпино. На следующей день петербурженка вновь попыталась сбыть товар, но была задержана.

Помимо этого женщина, по данным следствия, периодически предоставляла свою квартиру для употребления наркотиков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в квартире на севере Петербурга обнаружили плантацию конопли.