В Петербурге школьникам запретили станцевать в юбках под Queen

В одной из школ Петербурга ученики старших классов столкнулись с цензурой при участии в конкурсе «Один в один».

Конкурс заключается в том, что как можно точнее спародировать музыкальный клип, сообщает «КП-Петербург».

Несколько мальчиков решили выступить под композицию I Want To Break Free группы Queen. Для этого они нарядились в платья и юбки, надели парики и приклеили усы. Однако руководство школы увидело в этом намек на пропаганду гомосексуализма.

«Это что за вид, вам нужно в стриптиз-клуб. Наша школа не будет пропагандировать гомофобию и гомосексуализм», — передает слова возмущенных учителей один из мальчиков.

В итоге номер школьников отменили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что учительницу одной из петербургских школ уволили за высказывания в Twitter. 25-летняя девушка ведет ироничный аккаунт под ником «владычица пивная». В своем Twitter девушка написала, что её «одномоментно уволили на перемене» за резкие высказывания и неподобающий учителю стиль ведения аккаунта.