Уволенная в Петербурге учительница могла сама рассказать ученикам о своем Twitter

Напомним, учительницу одной из петербургских школ уволили за высказывания в Twitter. Фото: Pixabay

Напомним, учительницу одной из петербургских школ уволили за высказывания в Twitter. Фото: Pixabay

Власти Петербурга считают, что уволенная из-за скандальных постов в Twitter учительница могла сама рассказать своим ученикам про Twitter, что и привело к ее увольнению.

Об этом в пресс-службе администрации Приморского района Петербурга сообщили РИА Новостям. По их данным,

В школе считают, что если в описании профиля Фроловой не были указаны ее имя, или фамилия, или должность, значит, она сама рассказала ученикам про свой Twitter, потому что иначе ее бы не вычислили, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского района.

В районной пресс-службе подчеркнули, что в своих твитах учительница писала непристойные вещи, которые ученики не должны видеть.

Напомним, учительницу одной из петербургских школ уволили за высказывания в Twitter. 25-летняя девушка ведет ироничный аккаунт под ником «владычица пивная».

В своем Twitter девушка написала, что её «одномоментно уволили на перемене» за резкие высказывания и неподобающий учителю стиль ведения аккаунта.

Ученики прислали десятки печальных и сочувствующих сообщений. Школьники даже запустили акцию «Я/Мы Любовь Андреевна». Уволенная учительница в своем Twitter выкладывает сообщения от школьников. Они пишут, что готовы одеться во все черное в знак траура и устроить митинг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что уволенная из-за твитов учительница оказалась однокурсницей аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют доцента Олега Соколова. Часть пользователей Сети считает, что увольнение учительницы связано с историей Олега Соколова.