В Петербурге задержали троих наркосбытчиков, которые «сдали» друг друга

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали троих граждан, подозреваемых в незаконном сбыте амфетамина.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и области, возле дома №9/2 по проспекту Наставников был задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в незаконном сбыте амфетамина массой 0,6 грамма. Гражданин сообщил, что наркотик он приобретал у 38-летнего мужчина. Его также задержали по подозрению в сбыте амфетамина массой 0,53 грамма.

Правоохранители провели обыски в квартире последнего и обнаружили психотропное вещество массой около 150 граммов. Изъятое направили на экспертизу. Владелец квартиры заявил, что, в свою очередь, приобретал амфетамин у 33-летнего мужчины. Правоохранители задержали и его. Во время обысков в его автомобиле «Мазда 5» были найдены 145,8 граммов амфетамина.

Правоохранители завели несколько уголовных дел по частям 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ. Одного отпустили под подписку о невыезде, остальных задержали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 42-летней закладчице наркотиков грозит до 20 лет колонии.