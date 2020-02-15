Врачи из Петербурга провели уникальную операцию и спасли ребенка с раком почки

Врачи из Петербурга провели уникальную операцию и спасли ребенка с раком почки
Хирургам удалось удалить злокачественное образование. Фото: pixabay

Петербургские врачи из НМИЦ онкологии им. Петрова провели операцию по удалению раковой опухоли в почке четырехлетнего мальчика, сохранив ему орган.

Как сообщает «Доктор Питер», в медучреждение поступил ребенок с раком почки — «опухоль Вильмса левой почки II стадии». Изначально четырехлетнему Славе хотели провести удаление почки, в которой была небольшая опухоль. Однако онкологи смогли найти альтернативу.

Операцию удалось провести с сохранением почки по современному международному протоколу. Сначала маленькому пациенту провели полихимиотерапию, после которой размер опухоли уменьшился на 80%. Затем хирургам удалось удалить с помощью лапароскопии злокачественное образование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге Marvel презентует комикс для детей с онкологией.

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Врачи из Петербурга провели уникальную операцию и спасли ребенка с раком почки
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