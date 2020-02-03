В Петербурге Marvel презентует комикс для детей с онкологией

Его главным героем станет Человек-Протон, который ничего не боится.

Об этом стало известно сегодня, 3 февраля. Обо всем сообщили в комитете по печати и взаимодействию со СМИ. Стив Энглхарт, автор комиксов Вселенной Marvel, приедет в Центр протонной терапии МИБС, чтобы презентовать свою новую работу – «Бесстрашный Человек-Протон». Его создали специальной для детей с онкозаболевания в рамках благотворительной деятельности несколько лет назад. Встреча с Энглхартом состоится уже шестого числа.

Напоминаем, что среди псевдонимов автора комиксов есть Джон Харкнесс и Клифф Гарнетт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что онколог рассказал, что умершему от рака хирургу Андрею Павленко не повезло.