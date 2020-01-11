Онколог рассказал, что умершему от рака хирургу Андрею Павленко не повезло

Коварность болезни в том, что первые стадии, как правило, протекают бессимптомно, и обнаруживают онкологию уже в момент, когда ситуация становится тяжелой.

Так и случилось и с петербургским хирургом-онкологом Андреем Павленко. В этом случае теряется самый драгоценный ресурс в борьбе с болезнью — время. Павленко, как врач, прекрасно это понимал. Директор НИИ онкологии имени Петрова, главный внештатный онколог Северо-Западного федерального округа Алексей Беляев считает, что медику, к сожалению, просто не повезло.

У Павленко выявили коварную разновидность рака, стремительно распространяющуюся по организму. Как правило, болезнь «нападает» на пожилых людей, однако часто страдают и молодые люди. В число таких попал петербургский хирург. Напомним, что Павленко умер от рака желудка 5 января 2020 года в возрасте 41 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в СПбГУ учредили стипендию имени Андрея Павленко.