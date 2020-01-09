В СПбГУ появилась стипендия имени онколога Андрея Павленко

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) учредил стипендию имени выдающегося хирурга-онколога Андрея Павленко, который в возрасте 41 года умер от рака желудка.

Университет предоставляет студентам не только именную стипендию, но и грант в честь скончавшегося хирурга. Учащиеся медицинских факультетов могут претендовать на финансирование собственных разработок, а также научных исследований в области онкологии, сообщает телеканал 78.ru.

Напомним, что Андрей Павленко ушел из жизни 5 января 2020 года, после того как в течение двух лет сражался с тяжелой болезнью. Несмотря на диагноз и сложное лечение, Павленко до последнего продолжал делать операции и помогать пациентам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в понедельник, 13 января, в Северной столице проведут панихиду по Андрею Павленко.