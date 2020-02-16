Кики Бертенс второй раз подряд выиграла St. Petersburg Ladies Trophy

Нидерландская теннисистка Кики Бертенс выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy. В финале она одержала победу над казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной.

Матч прошел на центральном корте «Сибур-Арены» в воскресенье, 16 февраля. Встреча Бертенс и Рыбакиной завершилась со счетом 6:1, 6:3. На корте теннисистки провели 1 час 16 минут.

Победительница турнира допустила шесть эйсов и пять двойных ошибок, Бертенс также удалось удачно завершить четыре из восьми брейк-поинтов.

28-летняя Кики Бертенс находится на восьмом месте в рейтинге WTA. На её счету девять побед на турнирах ассоциации. В прошлом году ей удалось одержать победу на St. Petersburg Ladies Trophy, обыграв в финале хорватскую теннисистку Донну Векич.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российская теннисистка Екатерина Александрова не прошла в финал St. Petersburg Ladies Trophy.