Российская теннисистка Екатерина Александрова не прошла в финал турнира в Петербурге

Российская теннисистка Екатерина Александрова не прошла в финал турнира в Петербурге
Екатерина Александрова уступила нидерландке Кики Бертенс. Фото: Wikipedia

В финале престижного теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy-2020, призовой фонд которого составляет почти 150 тысяч долларов, встретятся Нидерланды и Казахстан.

В субботу, 15 февраля, прошел шестой день соревнований женского теннисного турнира. Матчи полуфинала определили спортсменок, которые будут бороться за звание победительницы. Первой определилась финалистка из Казахстана, Елена Рыбакина, победившая свою соперницу из Греции, Марию Саккари.

Во второй игре встретились Кики Бертенс, представительница Нидерландов, и российская теннисистка Екатерина Александрова. К сожалению, Александровой не удалось выйти в финал. Бертенс одержала победу со счетом 6:1, 4:6, 6:1. Отметим, что финальная встреча состоится в воскресенье, 16 февраля, на «Сибур Арене».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области прошел спортивный фестиваль «Русская зима».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
St. Petersburg Ladies Trophy Большой теннис екатерина александрова санкт-петербург соревнования спорт теннис финал
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Комендантском съемщик держал в плену риелтора, угрожая ему оружием
Старейшим мужчиной в мире стал 112-летний житель Японии
Российская теннисистка Екатерина Александрова не прошла в финал турнира в ...
Госсекретарь США назвал Санкт-Петербург «непривлекательным» для ...
Губернатор побывал в новом детском центре реабилитации в Кировском районе
В квартире на Ветеранов две недели пролежал мертвый мужчина
Беглов распорядился привести в порядок парк «Александрино»
Во Владимире машинист «Ласточки» найден мертвым в поезде