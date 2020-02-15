Российская теннисистка Екатерина Александрова не прошла в финал турнира в Петербурге

В финале престижного теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy-2020, призовой фонд которого составляет почти 150 тысяч долларов, встретятся Нидерланды и Казахстан.

В субботу, 15 февраля, прошел шестой день соревнований женского теннисного турнира. Матчи полуфинала определили спортсменок, которые будут бороться за звание победительницы. Первой определилась финалистка из Казахстана, Елена Рыбакина, победившая свою соперницу из Греции, Марию Саккари.

Во второй игре встретились Кики Бертенс, представительница Нидерландов, и российская теннисистка Екатерина Александрова. К сожалению, Александровой не удалось выйти в финал. Бертенс одержала победу со счетом 6:1, 4:6, 6:1. Отметим, что финальная встреча состоится в воскресенье, 16 февраля, на «Сибур Арене».

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