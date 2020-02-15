Фото: зимний спортивный фестиваль «Русская зима» в Ленобласти

Фото: зимний спортивный фестиваль &#171;Русская зима&#187; в Ленобласти
"Русская зима" в Ленобласти. Фото: ЛенТВ24

В субботу, 15 февраля, в областном «Охта-Парке» собрались несколько сотен юных спортсменов из российских регионов и ближнего зарубежья.

Школьники приняли участие в зимних играх в рамках фестиваля «Русская зима». Спортсмены приняли участие в соревнованиях по горнолыжному спорту, сноуборду, хоккею в валенках и футболу на снегу, сообщает телеканал ЛенТВ24.

Фото: ЛенТВ24
Фото: ЛенТВ24
Фото: ЛенТВ24

Спортивный фестиваль посетили трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Фото: ЛенТВ24
Фото: ЛенТВ24

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Ленобласти сыграл в хоккей в валенках на фестивале «Русская зима».

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