Фото: зимний спортивный фестиваль «Русская зима» в Ленобласти

В субботу, 15 февраля, в областном «Охта-Парке» собрались несколько сотен юных спортсменов из российских регионов и ближнего зарубежья.

Школьники приняли участие в зимних играх в рамках фестиваля «Русская зима». Спортсмены приняли участие в соревнованиях по горнолыжному спорту, сноуборду, хоккею в валенках и футболу на снегу, сообщает телеканал ЛенТВ24.

Спортивный фестиваль посетили трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Ленобласти сыграл в хоккей в валенках на фестивале «Русская зима».