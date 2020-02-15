Глава Ленобласти сыграл в хоккей в валенках на фестивале «Русская зима»

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял участие в фестивале зимних дворовых видов спорта в «Охта-Парке», который находится во Всеволожском районе области.

По словам Александра Дрозденко, которые передает телеканал ЛенТВ24, соревнования по хоккею в валенках впервые начались в Ленобласти, после чего х начали проводить регионы Северо-Запада. В субботу, 15 февраля, прошел уже IV фестиваль зимнего спорта в области. Принять участие в соревнованиях приехали участники из регионов страны и ближнего зарубежья. Здесь также проводится футбол на снегу и катание на лыжах.

Губернатор также поблагодарил партию «Единая Россия», которая выступила инициатором фестиваля.

Дрозденко сыграл в хоккейной игре в валенках и сделал первый символический удар по мячу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прямая линия с Александром Дрозденко состоится 17 февраля.