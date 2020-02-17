Ирландия пожаловалась на активность российских разведгрупп

Ирландия пожаловалась на активность российских разведгрупп
У берегов Ирландии российские разведчики пытались найти точное расположение подводных кабелей. Фото: pixabay

Российских агентов направили к берегам Ирландии, чтобы найти точное расположение подводных кабелей связи, соединяющих Европу, Великобританию и США.

Интерес Москвы к данным кабелям объясняется намерением перерезать их в случае военного конфликта, считают ирландские правоохранители. Настороженность последних в данном случае вызвана тем, что на территории Ирландии начинается подводная часть трансатлантических цифровых магистралей.

Как сообщает The Times, также поводом для беспокойства служат данные о том, что иностранные агенты занимались также изучением инфраструктуры порта в Дублине. Кроме того, Ирландия называется возможной разведывательной базой России в Европе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что разведка США узнала о переброске почти 20 российских ракет «Кинжал»

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Ирландия пожаловалась на активность российских разведгрупп
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