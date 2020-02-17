В Петербурге из-за шквального ветра закрыли скверы и сады

Вход для граждан и работы в местах объектов зелёных насаждений прекращены с 12:00. Об этом сообщил комитет по благоустройству. Сделано это для обеспечения безопасности жителей и гостей города. При таком сильном ветре, есть вероятность падения деревьев.

Закрыты Таврический, Никольский, Лопухинский и Юсуповский сад и сад дворца Юсуповых, сад имени Даниила Гранина, Овсянниковый сад, сад Сан-Галли, а также сквер Галины Старовойтовой и Екатерининский сквер.

В данный момент, дорожные службы готовятся к возможным последствиям стихии, в виде упавших деревьев или рекламных щитов. Проверяются улицы на возможные подтопления.

Комитет по благоустройству рекомендует гражданам быть внимательными и осторожными. Сейчас не лучшее время для парковки машин под деревьями и металлическими конструкциями. Помимо этого, сегодня стоит ограничить посещения парков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге объявили оранжевый уровень опасности.