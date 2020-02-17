В Петербурге из-за шквального ветра закрыли скверы и сады

В Петербурге из-за шквального ветра закрыли скверы и сады
Пока неизвестно, закроют ли дамбу. Фото: Baltphoto

Вход для граждан и работы в местах объектов зелёных насаждений прекращены с 12:00. Об этом сообщил комитет по благоустройству. Сделано это для обеспечения безопасности жителей и гостей города. При таком сильном ветре, есть вероятность падения деревьев.

Закрыты Таврический, Никольский, Лопухинский и Юсуповский сад и сад дворца Юсуповых, сад имени Даниила Гранина, Овсянниковый сад, сад Сан-Галли, а также сквер Галины Старовойтовой и Екатерининский сквер.

В данный момент, дорожные службы готовятся к возможным последствиям стихии, в виде упавших деревьев или рекламных щитов. Проверяются улицы на возможные подтопления.

Комитет по благоустройству рекомендует гражданам быть внимательными и осторожными. Сейчас не лучшее время для парковки машин под деревьями и металлическими конструкциями. Помимо этого, сегодня стоит ограничить посещения парков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге объявили оранжевый уровень опасности.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ветер закрытие садов и скверов комитет по благоустройству непогода
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дату начала работы Дороги жизни хотят сделать праздничным днем
За прошлый год арендаторы задолжали КИО более 1,5 млрд рублей
ТРК Континент на Байконурской затопило
Петербургские роботы ROBBO получили финансирование Евросоюза на полмиллиона евро
Сербский каратист отправился в Москву пешком, чтобы пожать руку Путину
Петербуржцы в сети 4G Tele2 использовали в два раза больше ...
В Петербурге из-за шквального ветра закрыли скверы и сады
В Финляндии рекордно возросло отмывание денег за 2019 год, большинство ...