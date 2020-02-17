В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности

Штормовой ветер в Северной столице послужил поводом для объявления повышенного, так называемого «оранжевого» уровня погодной опасности.

Особенно небезопасно в прибрежных районах города, где ветер может разгуляться до 25-28 метров в секунду, сообщает государственный Гидрометцентр. Резкие порывы могут сохраняться до 19 часов сегодняшнего дня, а вот повышенный уровень опасности могут продлить до 23 часов вторника.

Отметим, что подобные погодные условия способствуют росту нагонной волны и, соответственно, уровня воды в реках и каналах города. По состоянию на 13:00 17 февраля Нева поднялась до 80 сантиметров. При этом ночь на понедельник вода достигала 122 сантиметров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что непогода сопровождается небывалым потеплением. Утром 17 февраля Петербург превзошел температурный рекорд 1925 года.