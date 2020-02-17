В Петербург вновь пришло рекордное потепление

Зима в этом году не порадовала петербуржцев снегом и морозами. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Зима в этом году не порадовала петербуржцев снегом и морозами. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Начало предпоследней недели зимы принесло в Санкт-Петербург новое потепление. Плюсовая температура и штормовой ветер создают риск наводнения.

Согласно прогнозу ведущего специалиста метеоцентра «Фобос» Михаила Леуса, в понедельник, 17 февраля, город на Неве окажется во власти теплого циклона, движущегося в сторону Баренцева моря. Именно он способствует возвращению в Петербург пасмурной и теплой, дождливой погоды.

В первый рабочий день температура воздуха в Северной столице составит от +5 до +7 градусов, а в Ленинградской области воздух и вовсе может прогреться до +8, пишет Леус. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Отметим, что утром Петербург успел побить температурный рекорд 1925 года, на 0,5 градусов превысив зафискированную почти 100 лет назад температуру в +5,2 градуса.

Ранее gazeta.spb.ru писала о предупреждении МЧС: сила ветра в течение 17 февраля может увеличиться до 25-28 метров в секунду.