Петербург накроет сильный ветер с порывами до 28 м/с

Неделя в Петербурге начнется с сильного ветра. Об ухудшении погодных условий предупредили в Главном управлении МЧС по городу.

В понедельник, 17 февраля, в Петербурге ожидается усиление юго-западного и западного ветра. Порывы его достигнут 25-28 м/с.

Жителей и гостей города призывают быть внимательными и соблюдать осторожность. В МЧС рекомендуют избегать шатких строений, рекламных щитов, деревьев, домов с неустойчивой кровлей, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач и потенциально опасных промышленных объектов.

Водителей призывают оставить автомобили в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Отметим, что усиление юго-западного ветра считается самым опасным для Петербурга с точки зрения нагона воды в Неве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 16 февраля в Петербурге ожидаются сильный ветер и мокрый снег.