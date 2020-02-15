Петербургские спасатели предупреждают о сильном ветре в воскресенье

Главное управление МЧС по Петербургу предупреждает горожан, что в последний день недели, 16 февраля, в Северной столице поднимется сильный ветер, а мокрый снег перейдет в дождь.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью в воскресенье Петербург ждут осадки в виде мокрого снега, а днем пойдет дождь. В течение дня будет дуть сильный ветер: порывы южного и юго-западного ветра местами достигнут 18 метров в секунду.

Ранее главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщал, что выходные в городе пройдут под влиянием гребня антициклона, уходящего на юго-восток. Будет преимущественно облачная погода. Температура воздуха составит 2-4 градуса тепла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Ленобласти ждет порывистый ветер на выходных.