Петербургские спасатели предупреждают о сильном ветре в воскресенье

Петербургские спасатели предупреждают о сильном ветре в воскресенье
Ожидается сильный ветер. Фото: pixabay

Главное управление МЧС по Петербургу предупреждает горожан, что в последний день недели, 16 февраля, в Северной столице поднимется сильный ветер, а мокрый снег перейдет в дождь.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью в воскресенье Петербург ждут осадки в виде мокрого снега, а днем пойдет дождь. В течение дня будет дуть сильный ветер: порывы южного и юго-западного ветра местами достигнут 18 метров в секунду.

Ранее главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщал, что выходные в городе пройдут под влиянием гребня антициклона, уходящего на юго-восток. Будет преимущественно облачная погода. Температура воздуха составит 2-4 градуса тепла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Ленобласти ждет порывистый ветер на выходных.

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