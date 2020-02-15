Жителей Ленобласти ждет порывистый ветер на выходных

Жителей Ленобласти ожидает снег и ветер на выходных.

Ближе к вечеру 15 февраля на западе местами пройдет небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, в некоторых районах похолодает до -8, сообщает региональное ГУ МЧС.Днем воздух прогреется до +3 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, а в конце дня местами порывы усилятся до 15 метров секунду.

На дорогах возможна гололедица. МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неправильные действия при торможении во время гололедицы могут привести к усугублению ситуации. Специалист рассказал, как сделать это наиболее правильно.