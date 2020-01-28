Эксперт рассказал, как правильно тормозить в гололед

Эксперт отмечает, что в некоторых случаях даже система ABS может не сократить тормозной путь, а наоборот — увеличить его. Фото: pixabay.com

Эксперт отмечает, что в некоторых случаях даже система ABS может не сократить тормозной путь, а наоборот — увеличить его. Фото: pixabay.com

Неправильные действия при торможении во время гололедицы могут привести к усугублению ситуации. Специалист рассказал, как сделать это наиболее правильно.

В первую очередь, не стоит следовать совету из старых учебников быстро нажимать на педаль тормоза, имитируя работу антиблокировочной системы (ABS). По словам эксперта издания «За рулем» Ильи Пименова, действовать как механическая система человеку все равно не удастся, однако это может увеличить тормозной путь, что опасно во время гололеда.

Кроме того, водителям «механики» стоит сначала затормозить двигателем, а затем последовательно переключаться на первую передачу. Также Пименов призвал не тормозить с помощью ручника, поскольку он блокирует движение колес, и машина начинает скользить.

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