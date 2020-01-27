Названы самые непопулярные в России автомобили

Эксперты составили список самых непопулярных в России автомобилей. В перечень вошли аутсайдеры авторынка с минимальными продажами.

Спросом не пользуются машины Fiat. За год итальянцам удалось продать в России всего 433 автомобиля, пишут «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса. У компании нет завода в России и государственной поддержки. В связи с этим она вынуждена повышать цены, что негативно сказывается на спросе.

В список аутасайдеров также вошли седан от Cadillac CT6, кроссовер XT5 и внедорожник Escalade. Приобрести их решили всего 975 человек.

Минивэн Chrysler Pacifica за год реализовали всего 45 раз. Продажи корейской SsangYong опустились до четырех в год, а Ravon не удалось продать ни одного автомобиля на российском рынке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России составили рейтинг самых популярных иномарок. Перечень открыла KIA Rio.