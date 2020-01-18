Названы самые популярные иномарки у россиян

При этом по сравнению с 2018 годом продажи KIA Rio сократились на 7,7 %. Фото: Pixabay

При этом по сравнению с 2018 годом продажи KIA Rio сократились на 7,7 %. Фото: Pixabay

По итогам прошлого года самой популярной иномаркой оказалась KIA Rio.

За 2019 год в России было продано 92,5 тысячи автомобилей корейской марки, «Автостат». При этом по сравнению с 2018 годом продажи KIA Rio сократились на 7,7 %.

На втором месте оказалась Hyundai Creta (71,5 тыс. проданных машин). Тройку лидеров замыкает Hyundai Solaris (58,7 тыс.).

В топ -5 популярных иномарок также попали Volkswagen Polo (56,1 тыс. ) и Renault Duster (39 тыс. ).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что составлен рейтинг 250 моделей машин по средневзвешенной цене, который учитывает объемы продаж за прошедшие 5 месяцев 2019 года и цены по каждой модификации. Первое место рейтинга возглавляет LADA Granta — средняя цена данной марки составляет 522,9 тыс рублей, а объем продаж — более 52 тысяч автомобилей.