Названы самые бюджетные автомобили в России

Очередное исследование цен на автомобили российского рынка проведено специалистами аналитического агентства «Автостат».

Составлен рейтинг 250 моделей машин по средневзвешенной цене, который учитывает объемы продаж за прошедшие 5 месяцев 2019 года и цены по каждой модификации.

Первое место рейтинга возглавляет LADA Granta — средняя цена данной марки составляет 522,9 тыс рублей, а объем продаж — более 52 тысяч автомобилей.

Второе место занимает японский седан Datsun on-DO, средняя стоимость которого почти 530 тыс рублей. В рейтинге по продажам он находится на 28 месте — продано 7598 шт.

На третьей строчке находится LADA 4×4 — 563,8 тыс рублей, объем продаж которой составил 12773 шт.

Четвертое место принадлежит Datsun mi-DO, его средняя цена 617,7 тыс рублей. Вот только в рейтинге продаж он занял лишь 77 место — продано всего 1179 единиц.

На пятой и шестой позиции рейтинга расположились Renault Sandero (690,1 тыс рублей) и, соответственно, Renault Logan (699,1 тыс рублей).

Седьмую строчку занял LADA Largus, средний ценник которого составляет 704 тыс рублей.

Также в ТОП-10 рейтинга доступных автомобилей вошли вошли Lifan Solano (706,8 тыс рублей), Lifan X50 (737,5 тыс рублей) и УАЗ «Хантер» (746,8 тыс рублей).

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