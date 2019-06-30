Специалисты составили рейтинг лучших автомобилей для тюнинга

Лидерами оказались машины отечественного производителя.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Рейтингом поделился портал 32cars.ru. Эксперты считают, что чаще всего тюнингуют ВАЗ-2110 и Lada Priora. Дело в том, что запчасти для автомобилей этих марок довольно просто достать в любом магазине. Чаще всего детали для отечественной машины будут не очень дорогими.

Второе место заняли автомобили концерта Volkswagen Group, а бронзу получил Subaru.

Специалисты рассказали, что владельцы машин любят экспериментировать. Иногда им, например, хочется сделать из обычного автомобиля гоночный.

Тюнинг остальных марок может стоить дорого, но и это не останавливает владельцев Mitsubishi Lancer Evolution и BMW, которые замыкают топ-5.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что составлен рейтинг пяти лучших автомобилей для летней жары. Они пытались понять, в каких машинах нет проблем с системой кондиционирования.