Составлен рейтинг пяти лучших автомобилей для летней жары

В преддверии летнего сезона эксперты составили топ-5 автомобилей, у которых проблемы с системой кондиционирования возникают реже других.

Специалисты российской компании CarPrice проанализировали статистику из 240 тысяч осмотров с начала 2016 года по май 2019. Возраст осмотренных машин – от 3 до 10 лет, а это почти 2/3 от всего объема авто, выставленных на продажу.

Каждый автомобиль осматривался по 300 параметрам.

Так, в Топ-5 автомобилей, у которых нет проблем с системой кондиционирования, вошли: Chevrolet Lacetti, Kia Rio третьего поколения, Chevrolet Aveo первого поколения (рестайлинг), Renault Megane третьего поколения и Renault Logan первого поколения.

По словам экспертов, у этих моделей крайне низкий процент отказов системы кондиционирования, а система охлаждения салона выполнена надежно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что эксперты составили рейтинг худших моделей авто в России.