Эксперты составили рейтинг худших моделей авто в России

Они не рекомендуют покупать сразу семь машин.

Авторами списка стали эксперты сайта Carsguru. Они считают, что пальму первенства стоит отдать отечественному внедорожнику УАЗ Патриот. Специалисты уверены, что за 14 лет существования модели, она так и не была доведена до ума. Экспертов не устроило, что автомобиль слишком быстро покрывается ржавчиной, а также его не отличает надежность и качество основных узлов.

Второе место занял Datsun mi-Do, которая, по мнению специалистов, ничем не отличается по качеству от того, что производит АвтоВАЗ.

Третье место отдали Nissan Almera за несоответствие собственным ожиданиям.

В антирейтинг также угодили SsangYong Actyon, Ford Focus 3, Lifan X60 и Chevrolet Cobalt.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что эксперты составили рейтинг машин, на которых хочется ездить все время – они могут прослужить владельцу до 10 лет и даже больше. Первые места заняли японские автомобили.