Эксперты составили рейтинг машин, на которых хочется ездить все время

В него попали автомобили, которыми владельцы пользуются минимум по 10 лет.

Эксперты считают, что современные машины обычно меняют раз в три-четыре года, но есть такие, с которыми не хочется прощаться никогда. На таких автомобилях владельцы ездят по 10 лет. Первые места аналитики отдали японским машинам, так как именно они считаются самыми надежды.

Лидером рейтинга стала модель Toyota Highlander – более 18% владельцев внедорожника предпочитают кататься на нем до 15 лет. Вторую строчку занимает Toyota Prius, с которой не хотят расставаться 16% покупателей. Тройку лидеров замыкает Toyota Sienna – ее предпочитают тоже почти 16% автолюбителей.

В рейтинг также попали Honda Pilot, Toyota Tundra, Toyota Sequoia, Toyota Tacoma, Honda Odyssey, Honda CR-V, Subaru Forester.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что составлен рейтинг самых мистических автомобилей в истории.