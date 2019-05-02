Составлен рейтинг самых мистических автомобилей в истории

Видеоблогер Че Дюрена составил список, в который вошли десять «проклятых» автомобилей в истории. С представленными в ролике моделями машин были связаны жуткие убийства и мистические истории.

Первое место Че Дюрена отвел седану марки Dodge 330 1964 года выпуска, называемого в США «самой злобной машиной в Америке». Многие владельцы этого седана либо становились жертвами маньяков, либо заканчивали жизнь самоубийством. На счету Dodge – 14 трупов.

Второе место в списке занял немецкий Porsche 550 Spyder, в котором погиб известный американский актер Джеймс Дин. После перепродажи авто, все владельцы либо попадали в аварии, либо погибали.

На третьей строчке расположился болид Le Mans Disaster. В 1955 году во ходе автогонки болид разбился, а его обломки, разлетевшиеся во все стороны, убили 81 зрителя и нанесли ранения 120 людям.

В топ 10 «проклятых» авто также вошли Renault Megane, заводившийся сам по себе, советская чёрная «Волга», окруженная массой мистических событий, автомобили Ghost Crash и Ghost Bus, преследовавшие водителей, а также Ford Deluxe принадлежавший знаменитым гангстерам Бонни и Клайду.

Замыкает список лимузин JFK SS 100 X, в котором был застрелен президент США Джон Кеннеди.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что СМИ опубликовали топ-5 автомобилей, которые по карману студенту.