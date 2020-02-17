Петербургские роботы ROBBO получили финансирование Евросоюза на полмиллиона евро

Правительство Евросоюза финансирует внедрение в финских школах уроков робототехники и программирования на основе оборудования российского производителя РОББО. Совместный проект с Лаппеенрантским технологическим университетом и СПбПУ позволит российскому разработчику образовательной робототехники вдвое увеличить свое присутствие на рынке Финляндии.

В 2019 году проект по разработке и внедрению образовательного продукта для обучения технологиям Индустрии 4.0 (робототехника, 3D-печать, Интернет вещей, программирование) победил в конкурсе в рамках программы трансграничного сотрудничества “Россия — Юго-Восточная Финляндия”.

Участники проекта — Технологический университет Лаппеенранты и Лахти (LUT University), российский разработчик образовательной робототехники РОББО, Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) и мэрия города Лаппеенранта. Он стартует в марте 2020 года и рассчитан на три года (2020-2023 гг.). На реализацию проекта выделен грант в 530 тыс. евро.

Главная цель проекта — помочь учителям финских и российских школ внедрить в образовательный процесс обучение технологиям индустрии 4.0. Для этого будет разработан практико-ориентированный образовательного продукт.

Оборудование и методику его использования предоставит российский разработчик образовательной робототехники РОББО.

Специалисты LUT University, лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки данных» Центра НТИ СПбПУ и Института компьютерных наук и технологий СПбПУ разработают комплексную учебную программу: глубоко проработанную, удобную для введения в учебный процесс, увлекательную для детей. Участниками проекта станут дети и учителя школ Южной Карелии (Финляндия), Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В рамках проекта для учителей проведут 54 обучающих вебинара по методике преподавания в области робототехники, аддитивных технологий, киберфизических систем и Интернета вещей. В обучении примут участие больше тысячи преподавателей финских и российских школ. Кроме этого, пройдут образовательные мероприятия — детские лагеря, открытые уроки, семинары, соревнования и олимпиады. Планируется, что в них примут участие 2000 детей из Финляндии и России.

Оборудование ROBBO для организации инженерных классов получат 22 школы, участвующие в проекте. Каждый комплект включает в себя семь робоплатформ, семь комплексов IoT (Интернета вещей) на базе лабораторий РОББО и один 3D-принтер — всего будет предоставлено 330 единиц оборудования.

“Проект, предусматривающий помощь учителям в создании учебных материалов и сценариев уроков, оснащение школ Южной Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга базовыми комплектами для обучения программированию, управлению роботом, 3D-печати, очень важен для университета, — говорит профессор, руководитель группы системного инжиниринга Технологического университета Лаппеенранты и Лахти (LUT University) Леонид Чечурин. — Роль университета заключается как в координации всего проекта, так и в академической проработке методик: дети должны увидеть в первых играх с роботами возможную будущую профессию по душе, приглашение решить следующую, более трудную задачу”.

“Уже все осознают необходимость введения в школьную программу уроков по робототехнике и программированию, — говорит Павел Фролов, основатель РОББО. — Этот важный процесс, по нашему опыту, идет крайне медленно и оказывается довольно сложным для школ: учителям приходится самим осваивать предмет практически с нуля, нет системного подхода и единой методики преподавания. Поэтому в рамках проекта будет разработан цельный образовательный продукт и организованы настоящие курсы повышения квалификации для учителей, которые впоследствии смогут обучать детей новым технологиям”.

В 2015 году компания “РОББО” открыла представительство ROBBO Finland. Сегодня оборудование РОББО используется в учебном процессе в 55 школах страны. Участие в проекте по разработке образовательной программы для Индустрии 4.0 позволит компании удвоить свое присутствие на рынке Финляндии, а также откроет перспективы для дальнейшего сотрудничества с учебными заведениями страны.

Справка Программа “Россия — Юго-Восточная Финляндия” — это одна из программ трансграничного сотрудничества (CBC) с соседними с ЕС странами, которые финансируются Европейским Союзом в рамках Европейского инструмента соседства (https://www.euneighbours.eu/en/policy/european-neighbourhood-instrument-eni ). Бюджет всех программ Европейского инструмента соседства на 2014-2020 годы составил 15,4 млрд евро. Программа трансграничного сотрудничества “Россия — Юго-Восточная Финляндия” финансируется Евросоюзом, а также Финляндией и Россией.

РОББО (ROBBO) — разработчик и производитель образовательных робототехнических комплексов на открытом программном и аппаратном обеспечении. Лидерский проект Агентства стратегических инициатив (АСИ). Резидент СКОЛКОВО и АО «Технопарк Санкт-Петербурга». Член Кружкового движения НТИ. Продукты компании разработаны при поддержке Фонда содействия инновациям.

С помощью ROBBO обучается 50 000 детей в более чем 200 школах и 120+ кружках 17 стран мира: Россия, Финляндия, Таиланд, Великобритания, США, Испания, Вьетнам, Китай, Казахстан, Беларусь, Украина, Таджикистан, Израиль, Германия, Италия, Япония, Латвия.

РОББО дважды выигрывала конкурс Google RISE Awards, а также является победителем конкурсов правительств Финляндии («FinLanding») и Японии («Fukuoka Startup Day»), обладателем премии правительства Санкт-Петербурга за лучший инновационный продукт и звания “Лучший социальный проект-2018”.