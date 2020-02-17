Петербургские роботы ROBBO получили финансирование Евросоюза на полмиллиона евро

Петербургские роботы ROBBO получили финансирование Евросоюза на полмиллиона евро
Образовательная робототехника ROBBO. Фото: кадр из видео/Youtube

Правительство Евросоюза финансирует внедрение в финских школах уроков робототехники и программирования на основе оборудования российского производителя РОББО. Совместный проект с Лаппеенрантским технологическим университетом и СПбПУ позволит российскому разработчику образовательной робототехники вдвое увеличить свое присутствие на рынке Финляндии.

В 2019 году проект по разработке и внедрению образовательного продукта для обучения технологиям Индустрии 4.0 (робототехника, 3D-печать, Интернет вещей, программирование) победил в конкурсе в рамках программы трансграничного сотрудничества “Россия — Юго-Восточная Финляндия”.

Участники проекта — Технологический университет Лаппеенранты и Лахти (LUT University), российский разработчик образовательной робототехники РОББО, Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) и мэрия города Лаппеенранта. Он стартует в марте 2020 года и рассчитан на три года (2020-2023 гг.). На реализацию проекта выделен грант в 530 тыс. евро.

Главная цель проекта — помочь учителям финских и российских школ внедрить в образовательный процесс обучение технологиям индустрии 4.0. Для этого будет разработан практико-ориентированный образовательного продукт.

Оборудование и методику его использования предоставит российский разработчик образовательной робототехники РОББО.

Специалисты LUT University, лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки данных» Центра НТИ СПбПУ и Института компьютерных наук и технологий СПбПУ разработают комплексную учебную программу: глубоко проработанную, удобную для введения в учебный процесс, увлекательную для детей. Участниками проекта станут дети и учителя школ Южной Карелии (Финляндия), Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В рамках проекта для учителей проведут 54 обучающих вебинара по методике преподавания в области робототехники, аддитивных технологий, киберфизических систем и Интернета вещей. В обучении примут участие больше тысячи преподавателей финских и российских школ. Кроме этого, пройдут образовательные мероприятия — детские лагеря, открытые уроки, семинары, соревнования и олимпиады. Планируется, что в них примут участие 2000 детей из Финляндии и России.

Оборудование ROBBO для организации инженерных классов получат 22 школы, участвующие в проекте. Каждый комплект включает в себя семь робоплатформ, семь комплексов IoT (Интернета вещей) на базе лабораторий РОББО и один 3D-принтер — всего будет предоставлено 330 единиц оборудования.

“Проект, предусматривающий помощь учителям в создании учебных материалов и сценариев уроков, оснащение школ Южной Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга базовыми комплектами для обучения программированию, управлению роботом, 3D-печати, очень важен для университета, — говорит профессор, руководитель группы системного инжиниринга Технологического университета Лаппеенранты и Лахти (LUT University) Леонид Чечурин. — Роль университета заключается как в координации всего проекта, так и в академической проработке методик: дети должны увидеть в первых играх с роботами возможную будущую профессию по душе, приглашение решить следующую, более трудную задачу”.

“Уже все осознают необходимость введения в школьную программу уроков по робототехнике и программированию, — говорит Павел Фролов, основатель РОББО. — Этот важный процесс, по нашему опыту, идет крайне медленно и оказывается довольно сложным для школ: учителям приходится самим осваивать предмет практически с нуля, нет системного подхода и единой методики преподавания. Поэтому в рамках проекта будет разработан цельный образовательный продукт и организованы настоящие курсы повышения квалификации для учителей, которые впоследствии смогут обучать детей новым технологиям”.

В 2015 году компания “РОББО” открыла представительство ROBBO Finland. Сегодня оборудование РОББО используется в учебном процессе в 55 школах страны. Участие в проекте по разработке образовательной программы для Индустрии 4.0 позволит компании удвоить свое присутствие на рынке Финляндии, а также откроет перспективы для дальнейшего сотрудничества с учебными заведениями страны.

Справка Программа “Россия — Юго-Восточная Финляндия” — это одна из программ трансграничного сотрудничества (CBC) с соседними с ЕС странами, которые финансируются Европейским Союзом в рамках Европейского инструмента соседства (https://www.euneighbours.eu/en/policy/european-neighbourhood-instrument-eni ). Бюджет всех программ Европейского инструмента соседства на 2014-2020 годы составил 15,4 млрд евро. Программа трансграничного сотрудничества “Россия — Юго-Восточная Финляндия” финансируется Евросоюзом, а также Финляндией и Россией.

РОББО (ROBBO) — разработчик и производитель образовательных робототехнических комплексов на открытом программном и аппаратном обеспечении. Лидерский проект Агентства стратегических инициатив (АСИ). Резидент СКОЛКОВО и АО «Технопарк Санкт-Петербурга». Член Кружкового движения НТИ. Продукты компании разработаны при поддержке Фонда содействия инновациям.

С помощью ROBBO обучается 50 000 детей в более чем 200 школах и 120+ кружках 17 стран мира: Россия, Финляндия, Таиланд, Великобритания, США, Испания, Вьетнам, Китай, Казахстан, Беларусь, Украина, Таджикистан, Израиль, Германия, Италия, Япония, Латвия.

РОББО дважды выигрывала конкурс Google RISE Awards, а также является победителем конкурсов правительств Финляндии («FinLanding») и Японии («Fukuoka Startup Day»), обладателем премии правительства Санкт-Петербурга за лучший инновационный продукт и звания “Лучший социальный проект-2018”.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
образование технологии
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дату начала работы Дороги жизни хотят сделать праздничным днем
За прошлый год арендаторы задолжали КИО более 1,5 млрд рублей
ТРК Континент на Байконурской затопило
Петербургские роботы ROBBO получили финансирование Евросоюза на полмиллиона евро
Сербский каратист отправился в Москву пешком, чтобы пожать руку Путину
Петербуржцы в сети 4G Tele2 использовали в два раза больше ...
В Петербурге из-за шквального ветра закрыли скверы и сады
В Финляндии рекордно возросло отмывание денег за 2019 год, большинство ...