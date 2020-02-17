Анонимы «заминировали» мосты Петербурга

Анонимы &#171;заминировали&#187; мосты Петербурга
Литейный мост в Петербурге. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Неизвестные сообщили о минировании мостов Петербурга. Письма с угрозами взрывов пришли на электронные адреса районных судов в понедельник, 17 февраля.

Сообщение о минировании мостов было отправлено с электронного адреса kostjamalofeev@yandex.com. Письмо пришло в 14:38 на почту Петродворцового районного суда, рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Заминирован суд и мосты», — говорится в тексте письма.

В список минеров также попали детские сады и здания Василеостровского, Приморского, Петродворцового и Октябрьского районных судов. Некоторые из них уже вернулись к работе. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки эвакуировали более 20 тыс. человек. На наличие опасных предметов проверили детские сады и судебные заведения.

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