Из детских садов и судов Петербурга эвакуировали 20 тысяч человек

Из детских садов и судов Петербурга эвакуировали 20 тысяч человек
Суды и детсады Петербурга эвакуировали. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Более 20 тыс. человек эвакуировали в Петербурге в четверг, 13 февраля. Причиной этого стали анонимные сообщения о минировании.

Как стало известно gazeta.spb.ru, письма были направлены на электронные адреса районных судов. Неизвестные сообщили о минировании 629 объектов. Эвакуации проводились в 114 детских сада и 4 судебных заведения. Остальные объекты продолжили работу, несмотря на письма, по решению администрации.

Здания проверили на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств. Ничего опасного обнаружено не было. В мероприятиях были задействованы 266 сотрудников ОВД.

Все сообщения о минировании оказались ложными.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в список «минеров» 13 февраля попали детские сады №142, №141, №62, №103, №78, №125 и другие.

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