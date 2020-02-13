Анонимы «заминировали» суд и детские сады Приморского района

После двух дней перерыва на электронные адреса судов Петербурга вновь пришли сообщения о минировании. В список анонимов попали детские сады и районный суд Приморского района.

Сообщения о минировании пришло на электронную почту Приморского районного суда днем 13 февраля.

«Два дня тишины и все. Приморский районный суд эвакуируется», — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Здание предстоит проверить на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Неизвестные также доложили о «минировании» более ста детских садов В их числе детские сады №142, №141, №62, №103, №78, №125 и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Санкт-Петербургской клинической больницы Российской академии наук (РАН) на проспекте Тореза эвакуировали персонал и пациентов. По словам очевидцев, на улицу вывели даже лежачих больных.