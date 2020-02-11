Пациентов эвакуировали из больницы РАН на Тореза

В Выборгском районе 11 февраля эвакуировали Санкт-Петербургскую клиническую больницу Российской академии наук (РАН) на проспекте Тореза. По словам очевидцев, на улицу вывели персонал и пациентов, включая лежачих.

«Врачи говорят, что не учения, лежачих тоже вывозят», — сообщили свидетели происшествия в соцсетях.

Причиной эвакуации стало анонимное сообщение о минирование. Здание проверили на наличие взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Как рассказали gazeta.spb.ru в клинической больнице РАН, эвакуация на данный момент завершена. Учреждение возвращается к работе. Ничего опасного, судя по всему, обнаружено не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге эвакуировали здания районных судов и учебных заведений. В список анонимов-«минеров» попали детский дом-школа №18, школа №507, гимназия №628, школа №10, центр образования №162 и др.